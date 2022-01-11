Токаев потребовал от казахстанских олигархов поделиться с народом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед депутатами парламента поручил создать общественный социальный фонд для решения важных проблем населения страны. При этом он потребовал от олигархов «значительных и регулярных отчислений», передает РИА Новости.

По его словам, люди, разбогатевшие в том числе благодаря предыдущему президенту республики Нурсултану Назарбаеву, должны делиться своими деньгами с народом, причем «на системной и регулярной основе».

Фонд получит название «Народу Казахстана». Он будет заниматься проблемами в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Объем средств, которые будут привлечены в фонд, Токаев не указал. Однако он дал задание правительству определить круг компаний и размер сумму ежегодных взносов в фонд.

Глава республики отдельно подчеркнул, что участвовать в финансировании фонда должны не только официальные структуры, но и те, кто обладает большими средствами, но находится в тени.

Ни одной из фамилии Токаев не назвал. Также он постарался избежать конкретики в другом обвинении крупных структур, которые пользовались средствами Банка развития Казахстана как личным кошельком.

Поводом для таких заявлений стали массовые протесты, вспыхнувшие в республике 2 января после двукратного повышения цен на газ. За несколько дней волнения обросли политическими требованиями, главным из которых стали отставка правительства и отстранение со всех постов бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Основным центром беспорядков стал крупнейший город страны Алма-Ата, где ситуация переросла в погромы и потребовала ввода регулярных войск.

Действующие власти республики связали боестолкновения с нападением международных террористов и обратились за помощью к силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кто стоит за нападением, не уточняется, однако Токаев назвал произошедшее попыткой государственного переворота, который готовился годами.