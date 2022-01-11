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Токаев обвинил «избранный круг лиц» в сдерживании развития Казахстана

Президент Токаев назвал Банк развития Казахстана личным банком для избранного круга лиц

Фото: Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству полностью перестроить работу Банка развития Казахстана (БРК), потому что в настоящее время он занимается не теми целями, для которых создавался. Выступая в нижней палате республиканского парламента, глава государства заявил, что структура превратилась в «личный банк для избранного круга лиц», передает ТАСС.

Кого конкретно он обвиняет, Токаев не уточнил, но заметил, что знает их пофамильно. Эти люди, подчеркнул президент республики, представляют финансово-промышленные и строительные группы. Особые условия для своих проектов они получают за счет доступа в высокие кабинеты, тем самым сдерживая развитие малого и среднего бизнеса.

В целом систему господдержки в стране президент описал словами «друзьям — всё, остальным — по закону». По его мнению, в текущем виде власти помогают только крупным структурам, что усиливает олигополию в экономике. В результате большие предприятия пользуются привилегиями, подавляют конкуренцию и не позволяют проводить реформы.

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На этом фоне в республике обостряется проблема социального неравенства, несмотря на то что средние доходы растут. Хотя Токаев не исключил, что рост происходит только на бумаге. Он также напомнил, что уровень господдержки регионов зачастую зависит не от их реальных потребностей, а от «веса» местного акима (глава органа местного самоуправления).

Касым-Жомарт Токаев возглавляет Казахстан с марта 2019 года. Вначале он был в статусе исполняющего обязанности, а с июня того же года вступил в должность по итогам президентских выборов. Его предшественник Нурсултан Назарбаев сохранил пост председателя Совета безопасности и считается самой влиятельной в стране фигурой.

В начале года в Казахстане вспыхнули протесты против двукратного повышения цен на газ. За несколько дней требования приобрели политический характер, в первую очередь они касались ухода от власти Назарбаева. Бывший президент с того момента ни разу не показывался на публике и никак не комментировал происходящее, данные о его местонахождении разнятся. Токаев сместил его с поста главы СБ, а также отправил в отставку правительство и ряд влиятельных лиц, считавшихся ставленниками Назарбаева.

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Платон Щукин
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