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Переболевшим COVID-19 россиянам рекомендовали пройти углубленную диспансеризацию

Мишустин рекомендовал переболевшим COVID-19 россиянам пройти углубленную диспансеризацию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Переболевшим COVID-19 россиянам необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Такую рекомендацию дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, его комментарий приводится в официальном Telegram-канале кабмина.

Глава правительства напомнил, что диспансеризация включена в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи, утвержденную правительством в конце декабря 2021 года.

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Мишустин уточнил, что на проведение диспансеризации в текущем году власти готовы выделить 8 миллиардов рублей. Он заверил, что граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации.

Кроме того, премьер поручил Минздраву и региональным властям провести информационную кампанию, чтобы привлечь людей к прохождению диспансеризации.

Ранее Мишустин отмечал, что ситуация с COVID-19 ухудшается по всему миру. Эпидемиологическая обстановка во многих странах напряженная из-за омикрон-штамма коронавируса. Важно быть готовым к любому сценарию развития событий, подчеркнул глава российского кабмина.

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Анна Щербакова
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