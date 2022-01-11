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Женщина изучила семейную историю мужа и сделала неожиданное открытие

Американка исследовала историю семьи мужа и выяснила, что у них есть общая родственница

Фото: Mike Segar / Reuters

Жительница США решила изучить семейную генеалогию и выяснила, что является дальней родственницей собственного мужа. О своем неожиданном открытии американка рассказала на Reddit.

Ее расследование началось после того, как супруг узнал, что по материнской линии происходит из индейского племени семинолов. Женщину заинтересовала эта информация, потому что сама она по материнской линии происходит из индейского народа чикасо. «Мы только шутили, что можем оказаться родственниками. Я из Оклахомы, а он из Пенсильвании», — поделилась автор поста.

Она сделала еще несколько запросов по поводу семейных корней мужа и вскоре узнала, что его прапрадедушка происходил из племени семинолов с территории Оклахомы. «Я зарылась в историю еще глубже и обнаружила среди его предков женщину, носившую девичью фамилию моей матери», — рассказала американка. В итоге выяснилось, что у семей супругов есть общий предок — прабабушка жены оказалась двоюродной прабабушкой мужа.

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Кроме того, автор поста вспомнила, что, когда впервые встретилась с будущей свекровью, та сказала, что сразу же почувствовала, что они родные люди. «Так вот как это работает», — пошутила женщина.

Она уточнила, что неожиданное открытие никак не повлияло на их отношения с мужем. «Я совсем не расстроена, а просто слегка шокирована», — написала американка и добавила, что подобные открытия показывают, насколько тесен мир.

Ранее сообщалось, что в США сестры нашли друг друга после 70 лет разлуки. Женщины не знали о существовании друг друга до проведения ДНК-тестирования.

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Никита Савин
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