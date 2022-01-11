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В российском доме престарелых произошел пожар

МЧС: в доме престарелых в подмосковном Пушкино произошел пожар

Фото: МЧС РФ

В расположенном в подмосковном Пушкино доме престарелых начался пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пожар происходит на площади 450 квадратных метров. В данный момент известно о том, что из огня спасены семь человек, еще 20 эвакуированы.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь распространился на первый и частично второй этажи здания. Существует угроза возгорания соседних зданий.

Возгорание произошло в частном доме престарелых. По данным агентства, он называется «Долголетие».

Прокуратура Московской области начала проверку по факту возгорания. Соответсвующая информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее спасатели обнаружили тела женщины и двоих детей при тушении пожара на западе Новосибирской области.

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Роман Кирьянов
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