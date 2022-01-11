В российском регионе при тушении пожара нашли тела женщины и двоих детей

В поселке Станционно-Ояшинский на западе Новосибирской области при тушении пожара нашли тела женщины и двоих детей. Об этом ТАСС рассказал источник в региональных экстренных службах.

Уточняется, что на месте случившегося работают сотрудники МЧС России, открытое горение уже удалось ликвидировать. В настоящее время специалисты начали выяснять обстоятельства ЧП.

В октябре 2021 года в Ростовской области в хуторе Байков загорелся частный дом, в результате погибли трое детей. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела трех мальчиков 2015, 2017 и 2018 года рождения. О том, где были в момент возгорания родители детей, не сообщалось.