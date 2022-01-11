Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала четыре способа выглядеть дорого без затрат

TikTok-блогерша назвала недорогие способы, которые помогают ей выглядеть богатой

Кадр: @jessmorgnn

Пользовательница TikTok дала четыре совета, которые, по ее мнению, помогут выглядеть дорого без крупных денежных затрат. Соответствующий ролик под названием «Способы казаться богаче, чем ты есть на самом деле (и выглядеть так, будто у тебя все сложилось в жизни)» появился в аккаунте @jessmorgnn и набрал 1,6 миллиона просмотров.

В первую очередь на его кадрах блогерша Джесс (Jess), на которую подписаны 22,6 тысячи человек, посоветовала зачесывать выбивающиеся из пробора на лбу пряди с помощью щеточки от дешевой туши для волос. Кроме того, девушка считает, что в достижении обозначенной цели поможет чистая обувь: для устранения загрязнений на ее поверхности она порекомендовала применять специальный ластик Mr Clean Magic Eraser.

Третьим пунктом в списке Джесс стала хорошо выглаженная одежда, поэтому, по ее словам, необходимо выделить средства на покупку качественного отпаривателя. Наконец, блогерша заверила, что «дорогой» образ включает в себя свежий маникюр, и показала накладные ногти фирмы Static Nails, которые можно использовать несколько раз вместо дорогостоящей процедуры в салоне красоты.

В августе 2021 года журналистка портала Who What Wear тоже назвала способ выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер подчеркнула, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные образы смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Политолог объяснил молчание Назарбаева после беспорядков в Казахстане
Проникший в храм с ножами и в розовом платье россиянин попал на видео
В Instagram появится новая функция
Вирусолог оценил прогноз о 100 тысячах случаях коронавируса в сутки в России
Стало известно об исключении ряда требований из «пакета Яровой»
Россиянин решил отпраздновать день рождения в самолете и едва не умер
ЕСПЧ присудил жертвам теракта в Беслане еще 360 тысяч евро
Xiaomi выпустит смартфон «Катюша»
В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ по математике, физике и химии
Иммунолог объяснил опасность омикрона при низкой смертности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter