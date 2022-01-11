Блогерша показала четыре способа выглядеть дорого без затрат

Пользовательница TikTok дала четыре совета, которые, по ее мнению, помогут выглядеть дорого без крупных денежных затрат. Соответствующий ролик под названием «Способы казаться богаче, чем ты есть на самом деле (и выглядеть так, будто у тебя все сложилось в жизни)» появился в аккаунте @jessmorgnn и набрал 1,6 миллиона просмотров.

В первую очередь на его кадрах блогерша Джесс (Jess), на которую подписаны 22,6 тысячи человек, посоветовала зачесывать выбивающиеся из пробора на лбу пряди с помощью щеточки от дешевой туши для волос. Кроме того, девушка считает, что в достижении обозначенной цели поможет чистая обувь: для устранения загрязнений на ее поверхности она порекомендовала применять специальный ластик Mr Clean Magic Eraser.

Третьим пунктом в списке Джесс стала хорошо выглаженная одежда, поэтому, по ее словам, необходимо выделить средства на покупку качественного отпаривателя. Наконец, блогерша заверила, что «дорогой» образ включает в себя свежий маникюр, и показала накладные ногти фирмы Static Nails, которые можно использовать несколько раз вместо дорогостоящей процедуры в салоне красоты.

В августе 2021 года журналистка портала Who What Wear тоже назвала способ выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер подчеркнула, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные образы смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.