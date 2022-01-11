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В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ по математике, физике и химии

Рособрнадзор: перевод ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры не планируется

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Переводить формат сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, физике и химии на компьютеры по аналогии с экзаменом по информатике в ближайшем будущем пока не планируется. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

При этом в ведомстве отметили, что развернутые ответы по этим предметам будут проверяться экспертами из-за отсутствия доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом.

«Компьютеризация данных экзаменов, скорее, не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста», — добавили в Рособрнадзоре.

Ранее профессор Института образования НИУ ВШЭ, экономист, эксперт в области образования Ирина Абанкина заявила, что ЕГЭ по пяти предметам — математике, физике, химии, биологии и географии — предложили перевести на компьютеры в 2024-2025 годах.

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Никита Абрамов
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