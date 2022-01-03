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ЕГЭ по пяти предметам предложили сдавать в новой форме

Педагог Абанкина: ЕГЭ по естественно-научным предметам переведут на компьютеры к 2025 году

Фото: Pixabay

Профессор Института образования НИУ ВШЭ, экономист, эксперт в области образования Ирина Абанкина заявила, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по пяти предметам могут сдавать в новой форме, сообщает ТАСС.

Педагог заявила, что ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии и географии предложили перевести на компьютеры в 2024-2025 годах. По ее мнению, в 2024 году в такой форме начнут сдавать математику. Позже переведут естественные науки, а затем — гуманитарные.

«Мне кажется, что в отношении математики это довольно быстро произойдет, в течение двух лет. Возможно, там, где задачи, сделать это легко», — подчеркнула эксперт.

Абанкина добавила, что работа о переводе сдачи ЕГЭ в электронный формат ведется сейчас активно. В частности, развивается портал «Российская электронная школа», внедряется платформа «Сферум», а школы осваивают цифровые технологии. Кроме того, в вузах появляется прокторинг — особая процедура онлайн-контроля за сдачей экзаменов.

В 2021 году ЕГЭ по информатики впервые проводили на компьютерах. В Рособрнадзоре подчеркивали, что испытание состоялось без серьезных сбоев.

Марина Совина
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