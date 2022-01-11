Россиянам предложили слетать в Египет в январе за 3,9 тысячи рублей

Российским путешественникам предложили слетать в Египет в середине января за 3,9 тысячи рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom.ru, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Самый бюджетный билет в одну сторону с багажом Москва — Шарм-эш-Шейх с вылетом из московского аэропорта Шереметьево 12 января обойдется туристу в 3,9 тысячи рублей с багажом, время в пути составит около 5,5 часа. Перевозку осуществляет Nordwind.

Немного дороже выйдет перелет самолетом компании «Россия» — прямой рейс до Шарм-эш-Шейха обойдется путешественникам в 5,1 тысячи рублей, «Уральские авиалинии» предлагают долететь до Хургады 15 января за 4,9 тысячи рублей.

При этом отмечается, что поездка туда-обратно по этому направлению обойдется вчетверо дороже, чем в одну сторону. Билет с вылетом 14 января из Москвы в Шарм-эш-Шейх и возвращением 21 января стоит 16,4 тысячи рублей. Перелеты на маршруте будут выполняться российским авиаперевозчиком «Уральские авиалинии».

Ранее эксперты туристической отрасли рассказали отечественным путешественникам о том, какие направления для туризма больше всего интересуют россиян в январе, а также назвали самые дешевые из них. Чаще всего россияне в период с 10 по 31 января планируют авиаперелеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфу.