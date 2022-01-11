ЕСПЧ присудил жертвам теракта в Беслане еще 360 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить еще 360 тысяч евро пострадавшим и родным погибших в теракте в бесланской школе в 2004 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

В списке на получение компенсации значатся 39 фамилий. Суд постановил выплатить пострадавшим в теракте от 5 до 7 тысяч евро. Семьям погибших присудили по 10 тысяч евро за каждого убитого.

По мнению суда, власти России приняли недостаточно мер, чтобы предотвратить захват заложников, и допустили дополнительные жертвы во время штурма школы. В частности, заявляется, что спецназ ФСБ применял огнеметы, танки и гранатометы, что не может считаться крайне необходимым и противоречит главной цели — спасению заложников.

Это дело стало одним из семи по жалобам в ЕСПЧ, связанным с терактом в школе Беслана. Всего в суд обратились 409 заявителей.

В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане. Истцы утверждали, что государство не провело должного расследования событий, а также что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года — террористы захватили среднюю школу №1 и в течение трех дней удерживали в спортзале более 1200 человек без еды и воды. Часть заложников была расстреляна, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. Всего в результате теракта скончались 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.