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Названа дата избрания нового председателя Европарламента

Выборы нового главы Европарламента после смерти Давида Сассоли пройдут 18 января

Фото: Shutterstock

Выборы нового главы Европарламента, который заменит умершего ранее Давида Сассоли, пройдут 18 января. Об этом говорится на сайте ЕП.

Согласно действующему уставу Европарламента, функции председателя будет временно выполнять первый заместитель главы института — вплоть до выборов нового главы. Выборы состоятся в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

Сам Сассоли не собирался участвовать в них из-за проблем со здоровьем. До этого, в сентябре 2021-го, его госпитализировали с воспалением легких в Страсбурге (оно не было вызвано COVID-19). Сассоли умер в понедельник, 11 января, из-за серьезных проблем с иммунной системой — до этого он несколько недель находился в больнице.

Сассоли был избран в июле 2019 года.

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Елизавета Наумова
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