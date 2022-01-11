Председатель Европарламента умер из-за проблем с иммунной системой

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли, ранее госпитализированный из-за серьезных проблем с иммунной системой. Об этом во вторник, 11 января, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо, его слова приводит ANSA.

Как рассказал Куильо, председатель ЕП скончался в 1:15 утра (03:15 по московскому) 11 января в городе Авиано, где он был госпитализирован.

«Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие несколько часов», — уточнил пресс-секретарь.

10 января Куильо сообщил, что политика госпитализировали в Италии еще 26 декабря.

В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет снова выставлять свою кандидатуру на выборах главы Европарламента. До этого, в сентябре 2021-го, его госпитализировали с воспалением легких в Страсбурге (оно не было вызвано COVID-19).