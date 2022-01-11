Главная экономика Европы провалила план по спасению планеты

Германия провалила план по спасению планеты, в связи с чем решила активизировать усилия по сокращению вредных выбросов, чтобы достигнуть целей по углеродной нейтральности к 2045 году, передает Bloomberg.

Главная экономика Европы, скорее всего, не достигнет своих целей в вопросах защиты климата ни в этом, ни в следующем году, заявил министр экономики Роберт Хабек, который является одним из лидеров партии «Зеленых». «Мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать графику плана. Для этого мы должны утроить скорость сокращения выбросов и сделать значительно больше за меньшее время», — сказал Хабек.

Для того чтобы Германия увеличила долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 80 процентов к 2030 году, как и планировалось, правительство представит два первоначальных пакета мер по защите климата в первой половине 2022 года, сказал Роберт Хабек. Все необходимые законы и меры должны быть приняты к концу этого года, добавил он.

Правительство Германии выделит 60 миллиардов евро на борьбу с изменением климата и модернизацию страны. Новое правительство Германии направит деньги в «Фонд климата и преобразований», который будут использовать для финансирования проектов, направленных на борьбу с изменением климата и улучшением инфраструктуры страны.