Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Главная экономика Европы провалила план по спасению планеты

Bloomberg: Германия решила активизировать усилия по сокращению вредных выбросов

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германия провалила план по спасению планеты, в связи с чем решила активизировать усилия по сокращению вредных выбросов, чтобы достигнуть целей по углеродной нейтральности к 2045 году, передает Bloomberg.

Главная экономика Европы, скорее всего, не достигнет своих целей в вопросах защиты климата ни в этом, ни в следующем году, заявил министр экономики Роберт Хабек, который является одним из лидеров партии «Зеленых». «Мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать графику плана. Для этого мы должны утроить скорость сокращения выбросов и сделать значительно больше за меньшее время», — сказал Хабек.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
00:00
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января

Для того чтобы Германия увеличила долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 80 процентов к 2030 году, как и планировалось, правительство представит два первоначальных пакета мер по защите климата в первой половине 2022 года, сказал Роберт Хабек. Все необходимые законы и меры должны быть приняты к концу этого года, добавил он.

Правительство Германии выделит 60 миллиардов евро на борьбу с изменением климата и модернизацию страны. Новое правительство Германии направит деньги в «Фонд климата и преобразований», который будут использовать для финансирования проектов, направленных на борьбу с изменением климата и улучшением инфраструктуры страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter