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Германия решила поднять экономику с помощью изменения климата

ABC: Правительство Германии выделит 60 миллиардов евро на борьбу с изменением климата

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Правительство Германии решило выделить 60 миллиардов евро (4 триллиона 971 миллиард рублей) на борьбу с изменением климата и модернизацию страны. Новый министр финансов Кристиан Линднер заявил, что «60 миллиардов евро на инвестиции в будущее являются стимулом для экономики», которая все еще восстанавливается после пандемии коронавируса. Слова политика приводит ABC.

Новое правительство Германии намерено направить дополнительные средства в государственный фонд, который получит название «Фонд климата и преобразований». Его будут использовать для финансирования проектов, направленных на борьбу с изменением климата и улучшением инфраструктуры страны.

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Линднер заявил, что заимствования в 2021 году останутся на уровне 240,2 миллиарда евро, как и планировало предыдущее правительство. Для привлечения дополнительных средств будут использовать пока не реализованную кредитную авторизацию.

Министр и либеральная партия Германии «Свободные демократы», которая считается самой маленькой из трех партий в левоцентристской коалиции федерального канцлера Олафа Шольца, исключили повышение налогов и настаивают на соблюдении правил, которые ограничат взятие новых долгов в будущем. Эти правила были приостановлены на время пандемии. В то же время коалиция имеет амбициозные планы по расширению использования возобновляемых источников энергии и инвестированию в модернизацию цифровой и других инфраструктур Германии.

Пандемия коронавируса помешала Германии достигнуть амбициозных задач по отказу от ископаемого топлива в своей энергосистеме. В августе аналитики Agora Energiewende констатировали, что государству пришлось активно задействовать угольные и газовые электростанции, чтобы удовлетворить возросший спрос.

Нина Ташевская
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