Спрогнозирован срок начала пятой волны коронавируса в Москве

Пятая волна коронавируса может начаться в Москве в феврале или в марте. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

По словам генерального директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, в настоящее время говорить о новой волне коронавируса рано, при этом руководители стационаров в частных разговорах ожидают увеличения больных в феврале-марте в связи с приходом омикрон-штамма коронавируса.

Парамонов добавил, что в регионах новая волна может начаться в марте-апреле в зависимости от тех мер, которые принимаются в субъектах.

Эпидемиолог Василий Власов добавил, что пятая волна коронавируса дойдет до регионов с задержкой — от нескольких недель до двух месяцев, так как в столице происходит больше контактов между людьми.

По его словам, в России, особенно в Москве, происходят те же процессы, что и в Европе, где число инфицированных растет. «Вероятно, что показанный нам сейчас подъем заболеваемости в Москве будет отражать новую волну заболеваемости, которую надо называть "большой"», сказал он.

Власов добавил, что во всех странах, где пятая волна уже зафиксирована, она в 3-5 раз превышает прошлые волны. По его мнению, Россию ожидает «примерно то же самое».

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что пятая волна коронавируса начнется в России в конце января или начале февраля. По его мнению, стоит ждать высоких показателей заболеваемости. Кроме этого, он заявил, что для борьбы с инфекцией необходимо модернизировать вакцины.