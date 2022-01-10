Названы сроки начала пятой волны коронавируса в России

Пятая волна коронавируса начнется в России в конце января или начале февраля. Такое предположение озвучил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. В разговоре с «Лентой.ру» ученый поделился догадками о том, какой будет новая волна. По его мнению, стоит ждать высоких показателей заболеваемости. Кроме этого, он заявил, что для борьбы с инфекцией необходимо модернизировать вакцины.

Выход омикрона на мировые масштабы ознаменует приход пятой волны коронавируса. В некоторых странах, таких как США и Великобритания, обозначил Альтштейн, она уже началась. По его словам, в скором времени омикрон-волну стоит ждать и в России.

Пятая волна близко

Омикрон уже есть в России, в этом нет сомнений, подчеркнул вирусолог, однако он пока недостаточно распространился для того, чтобы говорить о пятой волне, считает Альтштейн. «На фоне дельты он пока еще не прорезался. В других странах он на фоне дельты показал высокую заболеваемость. Это касается стран Европы, США. В общем, страны, где хорошо ведут статистику, показали подъем омикрона. Даже без специального исследования видно, что это идет не дельта, а омикрон, потому что резко растет заболеваемость», — объяснил Альтштейн.

В России пока подобного не наблюдается, уточнил вирусолог. Однако прихода волны омикрона стоит ожидать в ближайшем будущем. «По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января — начале февраля мы все это будем иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас омикрона», — добавил ученый.

Считать, что это будет катастрофа, не стоит, обнадежил вирусолог. Этот вариант коронавируса характеризуется более низкой летальностью, отметил он. Однако омикрон принесет сильную нагрузку на медицинскую сферу, к этому стоит подготовиться, предостерег Альтштейн.

Назрел вопрос модернизации

Если судить по цифрам, которые публикуют другие страны, где уже идет пятая волна, Россию ждет высокий скачок заболеваемости. Будет ли волна омикрона такой же затяжной, как дельта, сказать трудно, добавил доктор медицинских наук. Но она будет интенсивной по числу заражений. В связи с этим назревает вопрос создания вакцин, способных сдержать омикрон.

Судя по тому, как заболеваемость рванула в мире, это значит, что вакцины, которые были эффективны против альфы и в значительной форме эффективны против дельты, не сдерживают омикрон. Они продолжают сдерживать тяжелый ход болезни и уменьшают количество летальных исходов, но назревает очень важная задача модернизации вакцины Анатолий Альтштейн Вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук

Ранее минздрав Франции сообщил о 208 тысячах новых заражений COVID-19 за сутки. Ответственный министр Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение». Суточные показатели количества заражений неуклонно снижались в течение нескольких недель, отчасти из-за особенностей дельта-штамма, который менее заразен, чем омикрон-штамм. Министр назвал рекордно быстрое распространение новой вариации COVID-19 «приливной волной».