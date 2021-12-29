Во Франции зафиксировано рекордное суточное количество заражений COVID-19

Минздрав Франции сообщил о 208 тысячах новых заражений COVID-19 за сутки. Об этом стало известно на заседании комитета по законодательству Национального Собрания, сообщает France TV Info.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение». Суточные показатели количества заражений неуклонно снижались в течение нескольких недель, отчасти из-за особенностей дельта-штамма, который менее заразен, чем омикрон-штамм. Министр назвал рекордно быстрое распространение новой вариации COVID-19 «приливной волной».

По расчетам Верана, каждую секунду во Франции двое французов получают положительные результаты теста на COVID-19. «В общей сложности, это около миллиона граждан, или 10 процентов от населения страны. Ни одна возрастная категория не смогла избежать пятой волны заболевания», — добавил министр.

28 декабря власти Франции сообщили об ужесточении эпидемиологических ограничений для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч. При этом французский Минздрав не стал вводить в стране комендантский час.

Ограничения усилили из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Так, 25 декабря сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. С учетом новой информации, стоит ожидать что власти введут дополнительные ограничительные меры.

