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Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма

«Би-би-си»: власти Франции ужесточат ограничения для граждан из-за COVID-19

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Власти Франции решили ужесточить эпидемиологические ограничения для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, с 3 января 2022-го всех французов обяжут перейти на удаленный режим работы при наличии возможности. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч. При этом французский Минздрав не стал вводить в стране комендантский час.

Ограничения усилили из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Так, 25 декабря сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало рекордом с момента начала пандемии.

До этого глава Минздрава Пятой республики Оливье Веран допустил, что в стране появится «скрытая форма» обязательной вакцинации от COVID-19. Речь идет о возможном переходе от обязательных санитарных пропусков к сертификатам иммунизации.

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Екатерина Андреева
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