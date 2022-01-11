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ФСБ задержала готовившего теракты на транспорте сторонника неонацистов с Украины

ФСБ: 18-летний житель Тверской области, связанный с «МКУ», готовил теракты на транспорте
Начало событий в новости Против лидера выявленной ФСБ украинской неонацистской группировки возбудили дело

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тверской области по подозрению в подготовке терактов на объектах транспорта. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Молодой россиянин является сторонником украинской неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ». Подозреваемый 2003 года рождения выполнял указания гражданина Украины Егора Краснова, который создал экстремистскую группировку под патронажем украинских спецслужб.

Житель Тверской области дал признательные показания. В его телефоне найдена переписка с Красновым, которую они вели в мессенджере Telegram. Также у задержанного изъята инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств. Против него возбуждено уголовное дело по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе»), 30 и 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Молодой человек заключен под стражу.

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России продолжает спецоперацию по выявлению сторонников «МКУ». В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

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Любовь Ширижик
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