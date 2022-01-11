Против лидера выявленной ФСБ украинской неонацистской группировки возбудили дело

На 21-летнего Егора Краснова, основателя украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», планировавшей теракты в России, завели уголовное дело об экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В спецслужбе уточнили, что дело было возбуждено по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

По версии следствия, молодой человек переписывался в Telegram с задержанным в Тверской области юношей, который по указанию Краснова готовил теракты на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее ФСБ установила троих администраторов интернет-сообществ, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.

Еще двоих задержанных подозревали в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. В Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность двух экстремистских групп, аффилированных с неонацистами из Украины численностью пять и восемь человек.

Всего в ходе спецоперации ФСБ 13 декабря было выявлено 106 неонацистов. Сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.»), нашли в 37 регионах. Позже ФСБ распространила видео с кадрами спецоперации, на котором задержанные рассказывают, в том числе, и о Егоре Краснове.