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При взрыве газа в российском регионе погиб один человек

При взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске погиб 1 человек, идет эвакуация жителей

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Взрыв газа произошел во вторник, 11 января, в жилом доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

По данным пресс-службы, один человек погиб, идет эвакуация людей.

«Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — уточняется в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в мэрии Южно-Сахалинска, на месте работают сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», которые ликвидируют последствия взрыва газового котла.

7 января сообщалось, что в Пензе при взрыве газа в многоквартирном доме на улице Мира погибли два человека. Губернатор региона Олег Мельниченко поручил создать эвакуационный пункт на базе школы №53. По его данным, конструктивных повреждений здания нет. В МЧС уточнили, что инцидент произошел на пятом этаже пятиэтажного дома.

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Марина Совина
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