Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вооруженного ножами россиянина в женском платье задержали в храме

В Измайлове охрана задержала в храме мужчину в розовом женском платье и с ножами в руках

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Измайлове в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери охрана задержала мужчину в розовом женском платье и с ножами в руках. Об этом во вторник, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на священника Иоанна Паскевича, заместителя благочинного Рождественского округа Москвы.

По данным издания, инцидент произошел вечером 10 января. Вооруженный бородатый мужчина зашел в храм, однако напасть ни на кого не успел: его обезвредил охранник. Позже задержанного передали в больницу.

27 августа 2021 года сообщалось, что в городе Тейково в Ивановской области россиянка с ножом напала на священника во время службы из-за голосов в голове. В результате он получил неопасные повреждения: резаную рану кисти и ссадину на шее

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о признаках ухудшения эпидситуации в России
Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении омикрон-штамма
Названы главные риски для человечества
Американский сенатор обвинила Байдена в слабости США
Россия выдала Белоруссии участника протестных акций вопреки требованию ЕСПЧ
В Минздраве назвали число привившихся от COVID-19 за каникулы россиян
Стилист назвал главные ошибки во внешнем виде женщин
Джонсону пригрозили преследованием из-за вечеринки на карантине
Чемпионка мира назвала пользу от участия первого небинарного спортсмена на ОИ
Новый «Человек-паук» оказался самым кассовым проектом Marvel в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter