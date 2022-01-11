Вооруженного ножами россиянина в женском платье задержали в храме

В Измайлове в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери охрана задержала мужчину в розовом женском платье и с ножами в руках. Об этом во вторник, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на священника Иоанна Паскевича, заместителя благочинного Рождественского округа Москвы.

По данным издания, инцидент произошел вечером 10 января. Вооруженный бородатый мужчина зашел в храм, однако напасть ни на кого не успел: его обезвредил охранник. Позже задержанного передали в больницу.

27 августа 2021 года сообщалось, что в городе Тейково в Ивановской области россиянка с ножом напала на священника во время службы из-за голосов в голове. В результате он получил неопасные повреждения: резаную рану кисти и ссадину на шее