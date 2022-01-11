Назван срок ожидания в очереди за госжильем

Последний человек в очереди за жильем для переселенцев с Крайнего Севера получит квартиру примерно через 100 лет. Об этом рассказал в интервью URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его данным, в очереди на получение жилищных сертификатов сейчас стоит порядка 200 семей, имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера.

«Исходя из текущих темпов финансирования, последний в этой очереди человек получит сертификат через 100 лет», — сказал Щапов.

Он также напомнил, что по-прежнему есть очередь за жильем для ветеранов боевых действий, и двигаются они крайне медленно. «В бюджете до сих пор есть субвенция на обеспечение ветеранов, инвалидов войны, узников концлагерей жильем. Там заложены средства почти на 700 человек в 2022 году», — отметил он.

По словам Щапова, в России до сих пор не получили жилье больше 40 тысяч ветеранов боевых действий, которые встали в очередь еще до 2005 года. Для сравнения он привел ситуацию с выдачей жилья другим категориям граждан, в том числе ветеранам Великой отечественной войны.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова назвала категории россиян, имеющих право на получение бесплатного жилья. По ее словам, претендовать на него могут сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и ряд госслужащих.

