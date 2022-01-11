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Российский полицейский пойдет под суд за получение Toyota в качестве взятки

СКР: завершено следствие по делу сотрудника МВД Иркутска о получении взятки в виде машины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперативного дежурного отдела полиции №9, которого обвиняют в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, сотрудник МВД на рабочем месте получил от мужчины, доставленного в отдел полиции, 30 тысяч рублей и автомобиль марки Toyota стоимостью 185 тысяч рублей. За эту взятку полицейский обещал задержанному, находящемуся в России нелегально, урегулировать вопрос о его депортации на родину. После этого обвиняемый переоформил машину на знакомого, но ездил на ней сам.

Коррупционное преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД. На допросе полицейский признал свою вину, после чего он был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время он находится под домашним арестом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и оно пойдет в суд для рассмотрения по существу.

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Любовь Ширижик
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