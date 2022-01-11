Россиянин пытался убить главу района в Калмыкии

В Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство главы районного муниципального образования. Об этом во вторник, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено 8 января текущего года в девять часов вечера на улице Канукова в Элисте. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить главу района из-за личной неприязни на почве ссоры. Он достал нож и ударил чиновника. Однако довести дело до конца ему не удалось, так как потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление.

На мужчину завели дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Решается вопрос о помещении его в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

28 декабря 2021 года сообщалось, что в подмосковном Ногинске задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство из ревности бывшей жены и ее сожителя.