Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина задержали после попытки убить бывшую жену и ее сожителя из ревности

СКР: в Ногинске задержан мужчина, пытавшийся зарезать бывшую жену и убить ее сожителя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В подмосковном Ногинске задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя из ревности. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, преступление было совершено 27 декабря на Инициативной улице. Молодой человек пришел к квартире, где жила его бывшая жена с новым возлюбленным. Он дождался момента, когда сожитель выйдет из квартиры, распылил ему в лицо перцовый баллончик, затем ударил молотком по туловищу, после чего — несколько раз ножом. После этого подозреваемый зашел в квартиру и набросился с ножом на бывшую супругу, порезав ей лицо и шею.

После этого злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством, однако его бывшая жена успела позвонить в полицию. После приезда стражей порядка подозреваемый и пострадавшие были госпитализированы, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

В ближайшее время мужчину отправят в СИЗО. Ему также назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов
Россияне раскрыли траты на новогодний стол
Адвокаты ФБК подали кассацию на признание организации экстремистской
Адвокат оценил требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал»
Фармаколог оценил шансы на создание идеального лекарства от COVID-19
На Украине рассказали о подготовке Западом санкций против России
США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана
В мясных паштетах нашли кишечную палочку
Стюардесса дала советы по безопасному проживанию в отелях
Сын Никулина раскритиковал КВН за несмешные шутки
Хитрая утка сыграла в прятки с тигром и попала на видео
Выбрана самая стильная звезда 2021 года
Ветеринарный врач дала советы владельцам паникующих от фейерверков собак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter