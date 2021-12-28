Россиянина задержали после попытки убить бывшую жену и ее сожителя из ревности

В подмосковном Ногинске задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя из ревности. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, преступление было совершено 27 декабря на Инициативной улице. Молодой человек пришел к квартире, где жила его бывшая жена с новым возлюбленным. Он дождался момента, когда сожитель выйдет из квартиры, распылил ему в лицо перцовый баллончик, затем ударил молотком по туловищу, после чего — несколько раз ножом. После этого подозреваемый зашел в квартиру и набросился с ножом на бывшую супругу, порезав ей лицо и шею.

После этого злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством, однако его бывшая жена успела позвонить в полицию. После приезда стражей порядка подозреваемый и пострадавшие были госпитализированы, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

В ближайшее время мужчину отправят в СИЗО. Ему также назначат психолого-психиатрическую экспертизу.