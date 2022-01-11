Новый премьер Казахстана заявил о курсе на стратегическое партнерство с Россией

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в телефонном разговоре с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о курсе на стратегическое партнерство с Москвой. Об этом сообщается на сайте казахстанского премьера.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки», — сказал Смаилов.

5 января на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Временным исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Смаилов.

11 января был утвержден новый состав правительства. Сохранили свои посты главы МИД, МВД, финансового ведомства, министерства обороны и министерства сельского хозяйства.