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В Казахстане утвердили новый состав правительства

Президент Токаев подписал указ о новом правительстве Казахстана

Фото: Reuters

В Казахстана назначено новое правительство. Указ о новом министерством составе подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Соответствующий документ опубликован на сайте президента республики.

Во вновь сформированном правительстве многие чиновники сохранили прежние посты. Изменения не коснулись глав МИД, МВД, а также министерства обороны и министерства сельского хозяйства Казахстана. А вот министры информации и энергетики потеряли свои должности.

Дмитрий Настасьев
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