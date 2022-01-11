В Казахстане утвердили новый состав правительства

В Казахстана назначено новое правительство. Указ о новом министерством составе подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Соответствующий документ опубликован на сайте президента республики.

Во вновь сформированном правительстве многие чиновники сохранили прежние посты. Изменения не коснулись глав МИД, МВД, а также министерства обороны и министерства сельского хозяйства Казахстана. А вот министры информации и энергетики потеряли свои должности.