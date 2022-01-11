Токаев назначил нового премьер-министра Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра страны, им стал временно исполняющий обязанности главы кабинета министров Алихан Смаилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во вторник, 11 января, Токаев, выступая в Мажилисе (нижняя палата парламента) республики по видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства.

5 января Токаев принял отставку правительства и назначил Смаилова врио главы правительства. Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков погибли десятки и пострадали сотни людей.