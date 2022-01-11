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Токаев предложил кандидатуру нового премьер-министра Казахстана

Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Казахстаа Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности премьер-министра Алихана Смаилова на должность главы кабинета министров республики. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что во вторник, 11 января, Токаев, выступая в Мажилисе (нижняя палата парламента) республики по видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства.

5 января Токаев принял отставку правительства и назначил Смаилова врио главы правительства. Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков погибли десятки и пострадали сотни людей.

Марина Совина
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