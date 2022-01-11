Совершивший самоубийство казахский силовик отказался стрелять в демонстрантов

Совершивший суицид начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов во время массовых беспорядков отдал подчиненным приказ не стрелять в демонстрантов. Об этом на условиях анонимности рассказали изданию ORDA его коллеги.

Собеседники портала раскрыли подробности нападения на городской департамент полиции, которым руководил погибший, в ночь на 6 января. Сулейманов полагал, что протестующие не осмелятся брать здание штурмом, а в случае стрельбы на поражение пострадают мирные жители. Он отказался вступать в бой с радикалами, но при этом он не учел, что часть из них были вооружены и принесли с собой болгарки с целью вскрыть двери и захватить оружейный арсенал.

«В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего бы были, открой мы огонь, потому что департамент был в центре города. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее», — рассказали коллеги погибшего.

Грозил ли Сулейманову трибунал за необдуманный приказ — подчиненные ответить затруднились. При этом они заверили, что после случившегося силовик перед лицом начальства взял всю ответственность на себя, «поступив как настоящий офицер». Во вторник, 11 января, коллеги простились с погибшим на плацу и отправили его тело в столицу.

О смерти Жаната Сулейменова стало известно в понедельник, 10 января. Офицера нашли мертвым в своем кабинете. За время беспорядков в Жамбылской области были убиты 10 человек, почти 40 попали в больницу. Силовики сумели задержать более 150 участников погромов.