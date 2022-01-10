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Начальник полиции охваченного протестами региона в Казахстане покончил с собой

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов. Об этом 10 января сообщает Telegram-канал ORDA.

По данным журналистов, после беспорядков против Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Жамбылская область — один из регионов Казахстана, охваченный протестами. 9 января власти сообщили, что в областном центре, городе Тараз, задержаны 153 участников беспорядков, 10 были убиты. Почти 40 человек попали в больницу в ходе столкновений.

София Сарджвеладзе
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