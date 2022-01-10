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Число задержанных в Казахстане достигло почти восьми тысяч

МВД Казахстана: число задержанных во время протестов увеличилось до 7939 человек

Фото: Interior Ministry of Kazakhstan / Reuters

Число задержанных во время беспорядков в Казахстане увеличилось почти до восьми тысяч. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили точное количество задержанных, в настоящее время оно составляет 7939 участников протестов по всей стране. В частности, 207 человек были задержаны на двух рынках в Алма-Ате. Помимо этого изъято 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Ксения Назарова
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