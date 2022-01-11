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Российская пенсионерка в Новый год зарезала брата за показанный кукиш

В Архангельской области 57-летняя россиянка зарезала показавшего кукиш брата

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины. Об этом во вторник, 11 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 1 января жертва преступления праздновала новый год в компании сестры в городе Новодвинск. Утром к ним должны были прийти гости и 57-летняя пенсионерка попросила брата освободить единственный находившийся в кухне стул. В ответ мужчина показал ей кукиш. Женщина вспылила, взяла кухонный нож и нанесла брату сильный удар острием.

Осознав содеянное, женщина попыталась оказать ему помощь и вызвала скорую помощь. Но медики не успели спасти россиянину жизнь, от полученной раны тот скончался. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся допросы, назначены экспертизы. Обвиняемая на время расследования отправлена в СИЗО.

25 декабря 2021 года сообщалось, что в Якутии мужчина на охоте спутал брата с лосем и убил его — он выстрелил родственнику в голову с расстояния 150 метров.

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Владимир Седов
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