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Арабская страна приготовилась к отказу от нефти

Суверенный фонд Кувейта перестроят в соответствии с ESG-принципами

Фото: Shutterstock

Власти Кувейта, арабской страны и одного из крупнейших мировых экспортеров нефти, приготовились к отказу от экономики, опирающейся на ее продажу, пишет Bloomberg. Местный суверенный фонд собираются перестроить под ESG-активы.

Суверенный фонд Кувейта, находящийся под управлением специального органа — Kuwait Investment Authority (KIA), является старейшим в мире и третьим по объему активов, стоимость которых достигает 700 миллиардов долларов. Все они были приобретены на средства, заработанные на продаже нефти, однако теперь власти страны собираются привести портфель фонда в соответствие с принципами ESG (экологического, социального и корпоративного управления).

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Реформированием фонда, который часто также называют KIA, должен заняться недавно назначенный управляющим Ганем аль-Гунайман. По его словам, фонд будет ориентироваться на всемирно признанные стандарты ESG, чтобы быть уверенным в том, что вложения производятся в компании, в полной мере отвечающие их принципам.

KIA намерен инвестировать в компании из различных стран и отраслей экономики, в том числе в те, которые «осознали последствия и приспособились к долгосрочным рискам, связанным с изменением климата». Ожидается, что руководство фонда обратит внимание на акции компаний из Саудовской Аравии.

При этом, в отличие от соседей по региону Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейт не ставит перед собой целей по достижению углеродной нейтральности, при которой производимые выбросы компенсируются или улавливаются.

По оценкам экспертов, к 2025 году совокупный объем рынка ESG достигнет 50 триллионов долларов. Ключевую роль в этом сыграет интерес со стороны институциональных инвесторов, в том числе суверенных фондов.

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Платон Щукин
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