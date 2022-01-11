Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц

Студентка из британского города Ливерпуль временно лишилась зрения из-за неудачной процедуры наращивания ресниц. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Жасмин Дьюхерст рассказала, что процедура с самого начала пошла не по плану. Результат выглядел не так, как ей хотелось; вдобавок, косметолог случайно склеила ее верхние и нижние ресницы во время манипуляций.

Примерно через неделю ее состояние ухудшилось. «Глаза казались очень горячими и чесались. Их щипало, они слезились, — рассказывает девушка. — А однажды утром просыпаюсь и не могу их открыть».

Причиной оказалась сильная аллергическая реакция, вызванная клеем, который использовала косметолог. Позднее состояние Дьюхерст улучшилось, но она потеряла большую часть своих ресниц.

Хотя она уже наращивала ресницы в прошлом, такая проблема возникла впервые. По ее мнению, причина заключается в том, что ее новый косметолог не использовала аппликационный тест (патч-тест) для выявления аллергическoго контактного воспаления кожи.

Ранее сообщалось, что в США женщина ослепла на несколько дней из-за плесени. По ее словам, она пыталась отчистить стены и мебель самостоятельно, но в результате этой попытки потеряла зрение на несколько дней.