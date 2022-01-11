Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц

Девушка на время лишилась зрения после того, как косметолог склеила ее глаза

Фото: @jasminedewhurst

Студентка из британского города Ливерпуль временно лишилась зрения из-за неудачной процедуры наращивания ресниц. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Жасмин Дьюхерст рассказала, что процедура с самого начала пошла не по плану. Результат выглядел не так, как ей хотелось; вдобавок, косметолог случайно склеила ее верхние и нижние ресницы во время манипуляций.

Материалы по теме:
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября

Примерно через неделю ее состояние ухудшилось. «Глаза казались очень горячими и чесались. Их щипало, они слезились, — рассказывает девушка. — А однажды утром просыпаюсь и не могу их открыть».

Причиной оказалась сильная аллергическая реакция, вызванная клеем, который использовала косметолог. Позднее состояние Дьюхерст улучшилось, но она потеряла большую часть своих ресниц.

Хотя она уже наращивала ресницы в прошлом, такая проблема возникла впервые. По ее мнению, причина заключается в том, что ее новый косметолог не использовала аппликационный тест (патч-тест) для выявления аллергическoго контактного воспаления кожи.

Ранее сообщалось, что в США женщина ослепла на несколько дней из-за плесени. По ее словам, она пыталась отчистить стены и мебель самостоятельно, но в результате этой попытки потеряла зрение на несколько дней.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter