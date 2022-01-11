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Начальник московского СИЗО «Лефортово» покинул пост

Источник: начальник московского СИЗО «Лефортово» Ромашин ушел в отставку

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин покинул свой пост по собственному желанию. Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

По его словам, Ромашин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Как уточнил собеседник RTVI, временно исполняющим обязанности начальника СИЗО стал бывший сотрудник следственного управления ФСБ Михаил Свинолуп. Ранее он занимался расследованием дел о шпионаже и госизмене.

В конце декабря 2021 года стало известно, что президент России Владимир Путин уволил замдиректора ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина. На этой должности Якунин, бывший начальник полиции Москвы, пробыл немногим больше года — указ о назначении был издан в августе 2020-го.

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Мария Рубникович
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