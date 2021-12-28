Путин уволил замдиректора ФСИН Якунина

Президент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина с должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

На этой должности Анатолий Якунин, бывший начальник полиции Москвы, пробыл немногим больше года — указ о назначении был издан в августе 2020 года.

Ранее Владимир Путин освободил от должности Александра Калашникова, который был назначен главой ФСИН в конце 2019 года. Новым главой ведомства стал генерал Аркадий Гостев, до этого назначения он занимал пост замглавы МВД. А в апреле 2021 года президент освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что по факту пыток в системе ФСИН возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек. Президент пообещал разобраться в данном вопросе, отметив, что пытки в колониях — общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы.