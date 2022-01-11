19-летняя модель заявила об изнасиловании вместо съемки в Подмосковье

Модель из Москвы заявила, что стала жертвой сексуального насилия во время работы. Об этом во вторник, 11 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, происшествие случилось 9 января в подмосковном Красногорске. Накануне событий с 19-летней пострадавшей, имя которой не разглашается, связался неизвестный организатор и предложил ей фотосессию вместе с услугами стилиста и визажиста.

На следующее утро мужчина встретил ее в назначенном месте и представился Юрием. После разговора с ним, не дожидаясь съемки, девушка внезапно решила уехать. Однако, по ее словам, преступник начал ей угрожать, а затем изнасиловал. Через некоторое время модели удалось уехать от него на такси.

В настоящий момент полиция проводит расследование произошедшего.

В ноябре 2021 года шведская модель Фрида Фаррелл раскрыла подробности своего похищения в 2002 году, после которого она попала в сексуальное рабство. Переехав в Лондон, манекенщица отправилась в квартиру нового знакомого, чтобы принять участие в фотосессии. По ее словам, когда она вошла в комнату, мужчина закрыл дверь на ключ и начал угрожать ей ножом. Похититель заставил Фаррелл надеть грязное белье и выпить молоко с добавлением наркотического вещества, из-за чего она долгое время находилась в бессознательном состоянии.