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19-летняя модель заявила об изнасиловании вместо съемки в Подмосковье

РЕН: модель из Москвы стала жертвой сексуального насилия на фотосессии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Модель из Москвы заявила, что стала жертвой сексуального насилия во время работы. Об этом во вторник, 11 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, происшествие случилось 9 января в подмосковном Красногорске. Накануне событий с 19-летней пострадавшей, имя которой не разглашается, связался неизвестный организатор и предложил ей фотосессию вместе с услугами стилиста и визажиста.

На следующее утро мужчина встретил ее в назначенном месте и представился Юрием. После разговора с ним, не дожидаясь съемки, девушка внезапно решила уехать. Однако, по ее словам, преступник начал ей угрожать, а затем изнасиловал. Через некоторое время модели удалось уехать от него на такси.

В настоящий момент полиция проводит расследование произошедшего.

В ноябре 2021 года шведская модель Фрида Фаррелл раскрыла подробности своего похищения в 2002 году, после которого она попала в сексуальное рабство. Переехав в Лондон, манекенщица отправилась в квартиру нового знакомого, чтобы принять участие в фотосессии. По ее словам, когда она вошла в комнату, мужчина закрыл дверь на ключ и начал угрожать ей ножом. Похититель заставил Фаррелл надеть грязное белье и выпить молоко с добавлением наркотического вещества, из-за чего она долгое время находилась в бессознательном состоянии.

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Дина Васильева
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