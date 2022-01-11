Певица из Black Star спряталась в самолете в захваченном аэропорту Алма-Аты

Казахстанской артистке лейбла Black Star Назиме (Назима Джанибекова) пришлось прятаться в одном из самолетов аэропорта в Алма-Ате после того, как воздушную гавань захватили радикалы. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

По ее словам, она прилетела в Алма-Ату 4 января, поскольку на следующий день у нее должен был состояться концерт. 5 января в городе начались беспорядки ей сообщили об отмене мероприятия, в связи с чем она намеревалась как можно скорее улететь в Москву. Она приехала в аэропорт, прошла регистрацию и села в самолет, однако взлететь ей так и не удалось.

«Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен, и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Позже мы узнали, что ее разгромили. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди», — написала артистка.

Также она добавила, что в этой ситуации было отключение связи и никто не мог выйти в интернет или связаться с родными. Пассажиры боялись, что их самолет могут попросту взорвать. Взаперти они провели около 15 часов. После того, как их эвакуировали, Назима поехала к своему брату.

Ранее стало известно, что союзные войска начали покидать Казахстан. План по передаче местным силовикам контроля над охраняемыми силами ОДКБ правительственными зданиями уже разрабатывается, заявил командующий силами миротворцев генерал-полковник армии России Андрей Сердюков.