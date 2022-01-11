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ОДКБ передаст контроль над охраняемыми зданиями в Казахстане местным силовикам

Командующий силами ОДКБ Сердюков заявил о планах возвращения войск из Казахстана в Россию

Союзные войска покидают Казахстан. План по передаче местным силовикам контроля над охраняемыми силами ОДКБ правительственными зданиями уже разрабатывается, заявил командующий силами миротворцев генерал-полковник армии России Андрей Сердюков. Об этом сообщает Telegram-канал Skabeeva.

Командование ОДКБ и руководство Казахстана совместно подготовят план по передаче объектов. После этого российские и другие войска покинут территорию республики. «После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации», — подтвердил Сердюков. На родину солдаты вернутся самолетами ВКС России.

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Силы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Глава казахстанского государства обратился к военному блоку за помощью в связи с массовыми беспорядками в стране, с которыми местные силовики не смогли справится. Токаев заявил о случаях дезертирства среди сотрудников органов государственной безопасности и анонсировал реформы спецслужб. При этом министры силового блока сохранили посты в новом правительстве.

А вот среди новых лиц в министерском составе Казахстана появились люди, которых подозревают в открытой русофобии. Назначенный министром информации и общественного развития республики Аскар Умаров, предположительно, несколько лет занимался антирусской публицистикой и призывал к смене политического вектора Казахстана в сторону Турции. Его ведомство отвечает за «межконфессиональное и межэтнического согласие» в республике.

Ранее Токаев заявил, что войска ОДКБ покинут Казахстан 13 января. По мнению президента, миротворцы выполнили миссию в республике, где теперь установились порядок и спокойствие.

Дмитрий Настасьев
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