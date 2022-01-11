Токаев пообещал реорганизовать спецслужбы и силовые структуры

В Казахстане будет полностью пересмотрена и реорганизована система национальной безопасности, включая спецслужбы, армию и другие силовые структуры. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь руководство республики займется кардинальными реформами правоохранительных органов. «Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию, предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие», — сказал Токаев.

Он также пообещал существенно увеличить численность спецподразделений МВД, повысить уровень их боеготовности за счет технического переоснащения и повышения зарплаты сотрудникам. «Усилить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», — добавил глава государства.

Кроме того, политик указал на необходимость создать армейское командование сил специальных операций, повысить оперативность работы пограничных подразделений и усилить структуры разведки. «Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом», — заключил президент.

Ранее Токаев сообщил о случаях дезертирства среди сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана во время массовых протестов, которые охватили страну в начале января. Он указал, что зачастую представители спецслужб без боя сдавали ведомственные здания, бросали секретные документы и оружие при приближении мародеров.