Токаев рассказал о дезертирстве в рядах казахских спецслужб

Часть сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана во время массовых беспорядков покидали свои служебные здания без боя, оставив там секретные документы и оружие. О дезертирстве в рядах спецслужб рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет «Sputnik Казахстан».

По словам политика, такие инциденты были зафиксированы сразу в нескольких городах. Во всех этих случаях сотрудники КНБ имели возможность защититься от радикалов, располагали достаточным арсеналом для обороны госучреждений. При этом другие казахские силовые структуры, как отметил глава государства, проявили мужество и сражались с мародерами, несмотря на численное меньшинство.

«Например, в Алма-Аты небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здания департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие министерства обороны и Службы государственной охраны», — заявил Токаев.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.