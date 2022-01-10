Токаеву предложили снести памятники Назарбаеву и вернуть старое название столице

Казахский народ должен поддержать своего президента Касым-Жомарт Токаева на фоне угрозы повторения массовых беспорядков, но и властям страны следует провести демократические реформы для снижения недовольства. Об этом в интервью изданию Orda заявил бывший генеральный продюсер гостелеканала «Хабар», экс-глава канала «Ел Арна» Серик Абас-Шах.

По его словам, за социальную и экономическую напряженность, которая сложилась в республике за последние годы, несет ответственность ее первый президент Нурсултан Назарбаев и его семья. Журналист полагает, что люди бывшего главы государства пытаются сохранить свое влияние над страной, несмотря на избрание нового лидера.

«Если семья сохранит свое влияние, то в Казахстане ничего не изменится. Я считаю, что сейчас идет борьба за то, чтобы они остались в политике», — заявил Абас-Шах. Он указал, что составил список предложений для Токаева, которые должны помочь успокоить недовольство рядовых жителей. Первым из них стало возвращение столице Казахстана старого названия — Астана, следующим — снос памятников Елбасы и переименование улиц, названных в его честь.

«Вернуть правящей партии старое название "Отан", убрав слово "Нур", и провести реформу партии. (...) Прекратить финансирование из бюджета содержание канцелярии первого президента. Отправить в отставку свата Назарбаева Берика Имашева», — предложил журналист.

Также он счел необходимым усилить конкуренцию среди политических партий, сформировать новый парламент на основе мажоритарной системы, обеспечить полную свободу слова, прекратить давление на прессу, реформировать территориальные избиркомы и ввести прямые выборы глав городов и областей.

«Это моя личная гражданская позиция. Ни с кем не советовался. Я выразил свое мнение. (...) Я критиковал и президента Токаева, но сейчас думаю, что его нужно поддержать», — сказал Абас-Шах.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.