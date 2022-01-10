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Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане

Путин заявил об использовании майданных технологий во время беспорядков в Казахстане

Фото: globallookpress.com

В Казахстане использовали технологии силовой информационной поддержки беспорядков, которые были известны по Майдану. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, в Казахстане были использованы хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал причину произошедших в Казахстане беспорядков. По словам специалиста, это произошло после бегства Соединенных Штатов из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. Вместе с тем дипломат отметил, что первые часы работы миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показали их эффективность и нацеленность на восстановление мира и порядка.

В начале января в Казахстане в связи с повышением цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к государствам ОДКБ.

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Юлия Ямпольская
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