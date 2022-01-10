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Посол России назвал причину произошедших беспорядков в Казахстане

Посол РФ в США Антонов: события в Казахстане произошли после бегства США из Афганистана

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов назвал причину произошедших в Казахстане беспорядков. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, это произошло после бегства США из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. Антонов также отметил, что первые часы работы миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показали их эффективность и нацеленность на восстановление мира и порядка.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ.

Ксения Назарова
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