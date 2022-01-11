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Назван срок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана: вывод войск ОДКБ начнется через два дня и продлится еще десять

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вывод миротворческой миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана начнется через два дня, в четверг, 13 января. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Политик назвал основную миссию иностранного военного контингента завершенной. Обстановку во всех регионах страны, по его словам, является. стабильной. Процесс вывода миротворцев завершится в 10-дневный срок.

Глава государства отметил, власти республики обратились за помощью к ОДКБ юридически обосновано, тогда как Комитет национальной безопасности (КНБ) «не разглядел угрозу» и не смог предотвратить атаки на страну. «Не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности», — сказал Токаев.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Михаил Кириллов
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