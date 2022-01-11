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Заподозренный в русофобских высказываниях чиновник стал министром в Казахстане

«Украина.ру»: министр информации Казахстана, вероятно, высмеивал День Победы в соцсетях

Фото: primeminister.kz

Стали известны неожиданные подробности назначений в новом правительстве Казахстана. Министром информации и общественного развития президент республики Касым-Жомарт Токаев выбрал предположительного автора русофобских высказываний и сторонника интеграции с Турцией Аскара Умарова. Об этом сообщает «Украина.ру».

Бывшему заместителю министра информации и главе агентства «Казинформ» приписывают авторство неоднозначных цитат. «Если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!!! В крови у них, что ли?» — якобы писал Умаров в Facebook под ником TurkMedia. Русских в Казахстане владелец этого аккаунта неоднократно называл «навязанной диаспорой» и «русней», которую нужно ассимилировать. Свою родину Умаров считает бывшей колонией России и видит проблемы казахстанцев в колониальном сознании, которое не удается изменить тоже из-за России. «Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания», — публично заявлял чиновник, уже будучи на высоких должностях.

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Заподозрили министра и в попытке высмеять День Победы. «Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны (Великой Отечественной войны — прим. "Ленты.ру"). Кого победили, что победили?» — спрашивал TurkMedia у аудитории в соцсети. Теперь Умаров возглавит ведомство, в миссии которого сказано, что оно должно обеспечивать «межконфессиональное и межэтнического согласие».

Негативные комментарии в отношении русских дополнялись особым политическим видением TurkMedia. Аккаунт пропагандировал интеграцию Казахстана с Турцией, а возглавляемый Умаровым «Казинформ» публиковал карту «великого Казахстана», в состав которого должны войти, например, Омск и Оренбург. Также Умарова подозревают в покрывательстве автора «языковых патрулей» Куата Ахметова.

Ранее виновниками беспорядков в Казахстане назвали казахских националистов, которые действовали под руководством американских НКО.

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Дмитрий Настасьев
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