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Виновными в событиях в Казахстане назвали казахских националистов

Политолог Коровин обвинил казахских националистов и элиты в беспорядках в Казахстане

Фото: Reuters

Движущей силой протеста и беспорядков в Казахстане стали казахские националисты. Об этом заявил политолог из Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, передает Life.

«В данном случае казахские [националисты], которых заранее на это настроили и обговорили сценарий. Поэтому и были задержаны люди со спутниковыми телефонами, когда была отключена связь, чтобы связываться со своими кураторами», — объяснил Коровин механику работы протеста в Казахстане. По мнению политолога, сами «массы» смыслов не производят, поэтому им спускают нужные требования от элит.

В данном случае в качестве «элит» выступали американские иностранные агенты, уверен Коровин. «Главное, чтобы подобный "майдан" был подготовлен заранее. То есть назначены координаторы, созданы сети, как правило, американских или западных НКО, коих в Казахстане наблюдалось более 20 тысяч», — рассказал политолог. Эти силы он назвал виновными наравне с казахскими националистами.

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По законам Казахстана, в стране запрещена деятельность международных и иностранных некоммерческих обществ, занимающихся политической деятельностью. Также в республике не допускается финансирование политических партий и профсоюзов из-за рубежа. За исполнением этих законов следит Комитет национальной безопасности.

Ранее характер протестов и массовых беспорядков в Казахстане оценил российский президент Владимир Путин. Лидер России счел события в среднеазиатской республике подготовленными с помощью «майданных технологий».

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Дмитрий Настасьев
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